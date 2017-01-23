{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,50
Динамика за 2 недели
Евро 63,94
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 января 2017
22 января 2017
21 января 2017
20 января 2017
17:27  23 января 2017 2

В пермском лесу нашли тело владельца оторванной ноги

Белки в лесу, лес, деревья
Следователи выясняют личность мужчины, погибшего в Черняевском лесуФото: Нина Калинина © URA.RU

В Черняевском лесу в Перми найдено тело погибшего мужчины. Предположительно, это ему принадлежит нога, которую лыжники отобрали у собак.

Полиция обнаружила недалеко от лыжни безногое тело бездомного мужчины, сообщает «Pro Город». Ранее в тех же местах лыжники нашли человеческую ногу, которую грызла собака. В краевом СУ СКР корреспонденту «URA.RU» пояснили, что на место выехала следственная группа. Пока в ведомстве воздерживаются от более подробных комментариев.

Напомним, в субботу, 21 января, днем, недалеко от противотуберкулезного диспансера в Черняевском лесу лыжники увидели, как бродячие собаки грызут какой-то предмет. Приблизившись, пермяки поняли, что животные набросились на человеческую ногу. Затем лыжники вызвали полицию.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров