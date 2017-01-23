В пермском лесу нашли тело владельца оторванной ноги

17:27 23 января 2017 2

Следователи выясняют личность мужчины, погибшего в Черняевском лесу Фото: Нина Калинина © URA.RU

В Черняевском лесу в Перми найдено тело погибшего мужчины. Предположительно, это ему принадлежит нога, которую лыжники отобрали у собак.

Полиция обнаружила недалеко от лыжни безногое тело бездомного мужчины, сообщает «Pro Город». Ранее в тех же местах лыжники нашли человеческую ногу, которую грызла собака. В краевом СУ СКР корреспонденту «URA.RU» пояснили, что на место выехала следственная группа. Пока в ведомстве воздерживаются от более подробных комментариев.

Напомним, в субботу, 21 января, днем, недалеко от противотуберкулезного диспансера в Черняевском лесу лыжники увидели, как бродячие собаки грызут какой-то предмет. Приблизившись, пермяки поняли, что животные набросились на человеческую ногу. Затем лыжники вызвали полицию.