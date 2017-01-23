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23 января 2017
Главные новости Свердловской области
18:04  23 января 2017 3

Замгендиректора ракетного завода возглавит свердловский исполком «ЕР»

Собрание депутатской вертикали партии
Александр Косинцев знает, в каком направлении повести свердловских единороссовФото: Анна Майорова © URA.RU

Стал известен список из трех кандидатов на пост председателя исполкома Свердловского регионального отделения «Единой России», представленный на согласование генсовету партии. Как сообщают источники «URA.RU», в него вошли депутат Екатеринбургской гордумы, замгендиректора ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» Александр Косинцев, помощник депутата Заксобрания Андрей Шумейко и руководитель контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения «ЕР» Константин Юферев.

По данным инсайдеров, у каждого из них свои достоинства и недостатки. В частности, у Александра Косинцева есть влиятельное лобби. Считается, что предложение о его назначении продвигает глава Уральского МКС «Единой России» Иван Квитка. Существенным плюсом претендента является наличие опыта руководства исполкомом — Косинцев занимал данный пост до 2014 года.

Недостатком кандидата является недостаточный опыт проведения крупных избирательных кампаний. Еще одной преградой может стать его мандат депутата Екатеринбургской гордумы. В партии действует негласная инструкция, согласно которой руководитель исполкома не может заниматься парламентской деятельностью. Однако эта проблема, по мнению партийцев, решаема: «В последнее время все чаще звучат инициативы об отмене данного запрета. И, скорее всего, эта норма будет упразднена».

Константин Юферев также знаком с тонкостями партийной работы. Как председатель КРК, он много общался с муниципальными партячейками и знает специфику территорий. Однако данный кандидат мало известен среди представителей свердловской элиты.

По неофициальным данным, ранее находившаяся в приоритете кандидатура Андрея Шумейко сегодня всерьез не рассматривается из-за отсутствия у него опыта партийной аппаратной работы.

Александр Косинцев заявил «URA.RU», что вопрос о назначении председателем исполкома с ним никто не обсуждал. По его словам, подобные решения должны приниматься на уровне председателя генсовета «ЕР» Сергея Неверова. Косинцев также пояснил, что не намерен оставлять депутатскую деятельность ради руководства исполкомом: «Мандат позволяет мне решать вопросы моих избирателей и моего предприятия».

Бывший и. о. председателя регионального исполкома «ЕР» Иван Корякин покинул свой пост 24 декабря 2016 года в связи с истечением срока контракта. Его преемнику предстоит в 2017 году организовать и провести праймериз по подбору кандидатов на пост губернатора.

Константин Джултаев
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