Трамп призывает в Белый дом «женский батальон»

Дональд Трамп решил окружить себя богатыми и умными дамамиФото: depositphotos.com © URA.RU
Президент США Дональд Трамп, которого обвиняют в неуважительном отношении к женщинам, большую часть руководящих постов в Белом доме намерен отдать именно дамам. Среди них не только опытные политики, но и успешные предприниматели. На какие должности президент США собирается назначить женщин.
Дональд Трамп включил в администрацию четырех женщин, а еще три представительницы женского пола назначены советниками главы государства, выяснил RT. Так, соратница Трампа по Республиканской партии и губернатор штата Южная Каролина Нимрата Никки Рандхава Хейлибудет представлять США в ООН. Она первая американка индийского происхождения, которая заняла эту должность. До политической карьеры Хейли работала в корпорации FCR, занимающейся переработкой и утилизацией отходов, а позже перешла в фирму, принадлежащую её матери. Сейчас активы семейного бизнеса Хейли выросли до нескольких миллионов.
Хейли расходится с Трампом по вопросам относительно политики на Украине и кампании России в Сирии, но новый представитель США при ООН надеется, что ей удастся склонить главу государства на свою сторону.
63-летняя уроженка Тайваня Элейн Лан Чао, работавшая в администрации Джорджа Буша, при Трампе возглавит министерство транспорта. До начала политической карьеры она работала в финансовой сфере. Министром образования США станет Бетси Девоc, миллиардерша, филантропка и активистка. В 1989 году она вместе со своим мужем основала компанию Windquest Group, которая занимается инвестициями в развитие технологий. Правда, Девоc совершенно не разбирается в законодательстве США об образовании, выяснили сенаторы, задававшие ей вопросы. Это не помешало ярой стороннице Трампа дать обещание сделать американское образование «опять великим».
Администратором Управления по делам малого бизнеса станет Линда Мари Макмэн, которая почти 30 лет вместе с мужем занималась проведением мероприятий, связанных с профессиональным рестлингом. Ее состояние оценивается в 1,5 млрд долларов, и при этом у нее нет никакого опыта работы в государственных структурах.
Советниками президента США станет юрист Келлиэнн Конуэй, которая была главой предвыборного штаба Трампа. Заместителем советника по национальной безопасности стала Кэтлин Макфарлэнд, которая более 40 лет работает в правительственных структурах. В 1980-е писала речи для министра обороны Каспара Уайнбергера. В последнее время она активно критиковала внешнюю политику Барака Обамы.
На пост советника по экономическим инициативам назначена Дина Хабиб Пауэлл, которая возглавляет отдел преобразующего инвестирования в одном из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs. Она успела поработать в Белом доме и Госдепе, занималась вопросами образования и культурных связей, помогала подбирать состав кабинета и послов.