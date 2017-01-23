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23 января 2017
Главные новости Москвы
18:07  23 января 2017 2

Украинки отказались оголять грудь? Femen объявил о распаде движения

Благотворительный вечер Родная Челябинск, коса, сиськи, грудь, бюст
Украинки отказываются оголять грудь по политическим мотивамФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Движения Femen на Украине распалось. Как сообщила активистка организации Яна Жданова, случилось это еще в 2015 году.

«Все разошлись, как в море корабли. Команды, которая была раньше, уже нет», — рассказала Жданова изданию «Апостроф», которое цитирует «Газета.Ru».

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По словам Яны Ждановой, нынешняя деятельность Femen далека от заявленных ранее целей. По ее мнению, Femen сейчас — это только стиль протеста.

«Тот стиль, который мы создавали на протяжении всего существования нашей организации, просто заимствуют», — считает активистка движения.

Слова Ждановой опровергает лидер украинского движения Femen Анна Гуцол, которая заявляет, это не организация, а движение. «Оно существует, пока есть люди, готовые участвовать в его акциях», — подчеркнула Гуцол.

Нина Калинина
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