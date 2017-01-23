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Главные новости Курганской области
18:53  23 января 2017 0

«Достала эта колея!» Курганцы предлагают создать петицию об отстранении мэрии и правительства

Город в снегу. Курган., дорога, курган, зима
Курганцы жалуются на плохую уборку дорогФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганцы в соцсетях призывают создать петицию об отстранении правительства Зауралья и руководства администрации областного центра. «Достала эта снежная колея на дорогах города», — возмущаются в курганской группе «Подслушано у водителей» в соцсети «ВКонтакте».

Курганцы активно комментируют пост, однако создать петицию, судя по всему, никто не решился. «А что, может, сразу президента? А кто-нибудь хоть раз написал жалобу в автодор? У меня девочка знакомая там работает и говорит, что народ доволен дорогами, так как у них ни единой жалобы нет. Говорит, что все только на кухнях да в курилках возмущаются, а бумажку испачкать боятся», — пишет Олег Еремин.

Ниже курганцы возмущаются колеей на улице Войкова, комментаторы перечисляют другие улицы, где существует такая же проблема. В это список попали улицы Карла Маркса, Некрасова, Химмашевская.

«Всю зиму страдаем от неочищенных дорог, летом будем ломать машины от дырявого асфальта, большая часть которого „растает“ ещё весной со снегом. Потом к осени ближе снимут где-нибудь асфальт и так оставят на зиму. Все лето будут чинить Тюнина, так как вся администрация по той дороге домой едет» — возмущается Александр Меньщиков. Дмитрий Антипин предлагает другое решение проблемы. «Да будет проще и быстрее, если мы все выйдем на пару часиков с лопатами и почистим сами», — считает он.

Тему с нечищеными дорогами обсуждают в Кургане уже не первый день, проблема возникла еще во время новогодних праздников, когда выпало большое количество снега. Водители, которые попали в аварии из-за плохих дорожных условий, грозятся подать в суд на мэрию, а журналисты сделали клип на песню Владимира Высоцкого. Тогда директор МУП «Специализированное дорожное предприятие» Андрей Нелюбин комментировал «URA.RU», что за первую неделю января выпала почти двухмесячная норма осадков. «В течение одного-двух дней убрать такое количество нереально. С 30 декабря мы работали в круглосуточном режиме», — говорил Нелюбин.

Во время выездного совещания сити-менеджером Кургана Андреем Потаповым руководству департамента развития городского хозяйства и МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» было поручено усилить контроль за вывозом снега с обочин, удалением ледяного наката на проезжей части и вблизи остановочных комплексов. Об этом сообщает сайт муниципалитета в понедельник, 23 января.

Татьяна Жаткина
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