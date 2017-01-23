Пугачева спела на юбилее депутата Госдумы за 265 тыс. долларов. ФОТО

18:24 23 января 2017 4

Алла Борисовна заговорила о выступлениях на корпоративах после рождения близнецов (архивный снимок) Фото: depositphotos.com © URA.RU

Вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Александр Брыксин, также являющийся депутатом Госдумы шестого созыва, масштабно отпраздновал юбилей. На празднике парламентария, отметившего 50-летие, выступили Алла Пугачева, Григорий Лепс, звезда «Реальных пацанов» и Comedy Woman Марина Федункив и другие.

Выступления звезд обошлись Брыксину в сумму более 400 тысяч евро, пишет Life. По данным издания, торжество состоялось в минувшую пятницу, 20 января, в столичном конгресс-парке отеля Radisson Royal, и его по праву можно назвать одним из самых громких празднеств начала года.

Аренда зала, украшенного в стиле новогодней сказки, с фотографиями заснеженных елей и 3D-фигурами белых медведей, стоила политику больше миллиона рублей. При этом в данный пакет вошли лишь сет из холодных и горячих закусок, обслуживание, оформление белоснежными чехлами столов и стульев, а также оборудование: свет, звук и экран для презентаций. Именинник отдельно оплачивал алкоголь, горячее и десерты.

Услуги тамады, которым выступил Игорь Верник, стоили Брыксину порядка 15 тысяч евро. Чуть дешевле обошлись услуги экс-участницы проекта Comedy Woman Марина Федункив — за выступления юмористка обычно берет сумму от 8 тысяч евро, отмечает Life. Григорий Лепс, также отметившийся на юбилее Брыксина, за частные выступления, как правило, берет сумму, стартующую от 100 тыс. евро.

1/4 Сын Александра Брыксина (справа) с Аллой Пугачёвой и гостями юбилейного вечера Фото: соцсети, взято с Life

Что касается выступления главной звезды вечера Аллы Пугачевой, его цена этим вечером достигла отметки 265 тысяч долларов, пишет издание. Примадонна радовала юбиляра и его гостей около часа.

Порадовали друзей и близких Брыксина, приглашенных на мероприятие, и праздничные блюда: гостей угощали шедеврами средиземноморской кухни, свежими ягодами и дорогим алкоголем. На десерт подали многоярусный торт, украшенный скульптурами шахтера как символом родного города депутата — Кемерово и юных спортсменов, намекнув на то, что «важнейшим делом в жизни юбиляра стало строительство детского спортивного центра».

Год назад Александр Брыксин отметился на 27-м месте рейтинга журнала Forbes самых состоятельных чиновников доходом в 127 миллионов рублей в год. В 2014 году, отмечало издание, политик задекларировал шесть машино-мест, несколько жилых домов, квартиру в Испании и катер Ferreti 90.

Широко обсуждалось имя Брыксина осенью 2015 года, когда выяснилось, что ради его старшей наследницы Елизаветы бизнесмен Антон Петров бросил беременную певицу МакSим. Как напоминает Life, несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте и рождение маленького ребёнка, студентка МГУ Лиза Брыксина спустя полгода ухаживаний сказала возлюбленному «да».