19:09 23 января 2017 0

Сечин попросил президента Путина принять участников приватизационной сделки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал президенту России Владимиру Путину об итогах работы госкомпании за 2016 год. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Сечина, 2016 год стал рекордным для «Роснефти» по добыче углеводородов. Госкорпорация извлекла на 4% больше полезных ископаемых, нежели годом ранее — добыто 210 млн тонн нефти и 67 млрд кубометров газа. Рекорд поставлен и в вводе новых скважин (рост — 43%) и объем эксплуатационного бурения.

«Общий объем инвестиций в 2016 году составил 750 миллиардов рублей. В основном они были направлены на увеличение эксплуатационного бурения в Западной Сибири и по новым проектам. И, таким образом, основными факторами роста добычи стали Сузунское месторождение, Восточно-Мессояхское месторождение, которое мы реализовали вместе с „Газпромнефтью“, и рост в „Юганскнефтегазе“», — рассказал глава «Роснефти».

Фото: официальный сайт президента России

Игорь Сечин отметил, что инвестиционная программа на 2017 год запланирована в объеме 1,1 трлн рублей. В основном идет речь о месторождениях в Красноярском крае, Якутии и Ямале. В 2018 году объем инвестиций по плану составит 1,3 трлн рублей.

Глава «Роснефти» и президент России не обошли стороной сделку о продаже акций госкомпании. Сечин попросил Владимира Путина принять участников соглашения о приватизации.

«Это наши партнеры из итальянского банка „Интеза“, Катарский инвестиционный фонд и Glencore — для того чтобы подчеркнуть значение этой сделки. Мы планируем также увеличивать нашу активность [в работе] с этими партнерами. И для того, чтобы проинформировать Вас о новых проектах, которые состоятся с их участием. Вы с самого начала были у истоков подготовки этой сделки, в курсе, и, конечно, нам бы хотелось, чтобы наши партнеры рассказали о перспективах работы», — обратился к Путину Игорь Сечин.

Как ранее писало «URA.RU», соглашение о продаже 19,5% акций «Роснефти», принадлежавших «Роснефтегазу», было заключено 7 декабря. В качестве покупателей выступили швейцарский трейдер Glencore и катарский инвестиционный фонд (Qatar Investment Authority).