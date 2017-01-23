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Главные новости Тюменской области
19:16  23 января 2017 0

Тюменский политик высказался по поводу дискуссий в Думе

Бюджетное послание губернатора Тюменской области - 2014. Тюмень, артюхов андрей
Андрей Артюхов (в центре) пригласил общественность на заседания комитетов областной ДумыФото: Николай Бастриков © URA.RU

Первый вице-спикер Тюменской областной думы Андрей Артюхов призвал представителей общественности высказывать свои предложения на заседаниях комитетов регионального парламента. По мнению депутата, это позволит жителям региона донести свою точку зрения до парламентариев.

«Максимальные обсуждения и споры в областной Думе идут на заседаниях комитетов, — заявил единоросс Андрей Артюхов на вопрос „URA.RU“ о том, как в областной Думе намерены выполнять поручение последнего съезда „Единой России“, на котором думцам рекомендовали вовлекать граждан в обсуждение законопроектов. — Дума на пленарных заседаниях подводит итоги работы комитетов, у нас еще ни разу не было такого, чтобы итоговое решение парламента не совпало с мнение комитета. Я бы рекомендовал общественным деятелям выступать на комитетах».

У граждан есть все возможности принять участие в заседаниях комитетов, добавил Артюхов. Первый вице-спикер отметил, что не считает правильным устраивать во время пленарных заседаний большое обсуждение вопросов с представителями общественности, как это периодически происходит в городской Думе. «Я наблюдал обсуждение в гордуме. Кто-то из представителей общественности говорит по делу, но другие идут на поводу своих эмоций», — отметил Артюхов.

Добавим, что в июне 2016 года председатель общественной организации «Жилищный комитет» Юрий Рябцев подавал в суд на спикера областного парламента Сергея Корепанова за отказ предоставить слово на заседании Думы. Наряду с «Жилищным комитетом», слово хотели взять представители «Тюменского родительского комитета» и городской ассоциации малых и микропредприятий в сфере торговли.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
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