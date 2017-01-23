{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,50
Динамика за 2 недели
Евро 63,94
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 января 2017
22 января 2017
21 января 2017
20 января 2017
Главные новости ХМАО
19:07  23 января 2017 0

В столице ХМАО детям разрешили не ходить в школу

Деревяшки. Нижневартовск., зима, мороз, школьник, заморозки, метель
Школьники пока могут не посещать занятияФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Ханты-Мансийске в связи с распространением гриппа и ОРВИ временно приостановлен очный учебный процесс, сообщили «URA.RU» в управлении общественных связей мэрии города. Эта мера распространяется на школы и учреждения дополнительного образования с 24 по 30 января включительно.

«Такое решение принято в первую очередь с профилактической целью — для того, чтобы разобщить детские коллективы в период подъема уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Но обращаю особое внимание, что это не карантин. Карантин объявляется при преодолении 20% порога заболеваемости среди учащихся. Сегодня в городе, ни в одном классе, этот уровень не достигнут», — рассказал заведующий отделом по здравоохранению Раймир Гималов.

Гималов добавил, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в городе растет и большинство от общего числа заболевших — дети до 17 лет.

Ранее, по данным «URA.RU», карантин хотели ввести в сургутских школах, но пока этого так и не сделали.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров