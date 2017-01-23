В столице ХМАО детям разрешили не ходить в школу

19:07 23 января 2017 0

Школьники пока могут не посещать занятия Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Ханты-Мансийске в связи с распространением гриппа и ОРВИ временно приостановлен очный учебный процесс, сообщили «URA.RU» в управлении общественных связей мэрии города. Эта мера распространяется на школы и учреждения дополнительного образования с 24 по 30 января включительно.

«Такое решение принято в первую очередь с профилактической целью — для того, чтобы разобщить детские коллективы в период подъема уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Но обращаю особое внимание, что это не карантин. Карантин объявляется при преодолении 20% порога заболеваемости среди учащихся. Сегодня в городе, ни в одном классе, этот уровень не достигнут», — рассказал заведующий отделом по здравоохранению Раймир Гималов.

Гималов добавил, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в городе растет и большинство от общего числа заболевших — дети до 17 лет.

Ранее, по данным «URA.RU», карантин хотели ввести в сургутских школах, но пока этого так и не сделали.