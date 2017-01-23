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23 января 2017
Главные новости Свердловской области
19:21  23 января 2017 0

Массовые отравления газом произошли на Урале, есть погибшие

Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, реанимация, пострадавший, больница, медицинский работник, интенсивная терапия
Итог воскресенья: трое погибших, десять человек госпитализированыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Массовое отравление произошло в частном доме в селе Афанасьевском в Ачитском районе. Мужчина пришел домой и обнаружил тела своих погибших детей двух и семи лет, а также тело своего отца. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление угарным газом из-за нарушений правил эксплуатации печного оборудования.

«Тела умерших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для определения точной причины смерти. Сотрудниками СК опрашиваются очевидцы. Истребуется характеризующий материал в отношении членов семьи», — прокомментировал пресс-секретарь регионального СК Александр Шульга.

Еще одно массовое отравление семьи произошло в Кировграде. «В ОВД поступило сообщение о том, что бригадой скорой помощи из дома по улице Дзержинского в больницу с диагнозом острое отравление доставлялась семья из четырех человек: шестилетняя девочка, ее трехлетний брат и их родители — 27 и 33 лет.

«Незадолго до ЧП женщина и ее дочь почувствовали себя плохо, их стало клонить ко сну. Вызвали скорую помощь, которая госпитализировала всю семью. По одной из версий, утечка газа могла произойти из-за неисправности водонагревательной газовой колонки, имеющейся в квартире», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, накануне в Артинском районе была госпитализирована женщина и пятеро ее детей. Трое из них помещены в реанимацию. По предварительным данным, женщина и дети отравились угарным газом из печи.

Александр Лукманов
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