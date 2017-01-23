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23 января 2017
Главные новости Москвы
19:14  23 января 2017 0

Порошенко включил Донбасс в особую военно-воздушную зону

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Президент Украины выделил районы Донбасса в зону "Восток"Фото: пресс-служба Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко внес неподконтрольные Киеву районы ДНР ЛНР в отдельную военно-воздушную зону «Восток». Соответствующий указ размещен на официальном сайте украинского лидера.

Ранее вся страна делилась на три военно-воздушные зоны («Запад», «Юг» и «Центр») и один отдельный военно-воздушный район — территорию над Черным морем, напоминает «Газета.ру». Донбасс, как и другие восточные территории Украины, входил в состав зоны «Центр».

Теперь воздушное пространство Украины делится на четыре военно-воздушные зоны и один отдельный военно-воздушный район.

Татьяна Трушина
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