19:22 23 января 2017 0

Ишимский паводок стал серьезным испытанием для жителей города и района Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Чиновники тюменских муниципалитетов за две недели должны подготовить план противопаводковых мероприятий. Об этом на совещании с руководством муниципалитетов в понедельник, 23 января, заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Глава региона напомнил о сильнейшем наводнении, которое испытали в прошлом году в некоторых районах юга области. Чтобы эта ситуация не повторилась в 2017-м, в муниципалитетах придется активизировать работу по подготовке подробного плана противопаводковых мероприятий.

«На это должно уйти не более двух недель», — подчеркнул Якушев. В ближайшее время районным чиновникам нужно задуматься об информировании населения, чтобы жители населенных пунктов, подверженных угрозе затопления, были готовы к паводку.

ЧС с паводком в Ишиме не должна повториться, отметили участники совещания. По словам начальника областного главного управления строительства Сергея Шустова, планируется, что необходимая документация по возведению водоотводного канала будет готова в марте. «Мероприятия по расчистке русел рек Мергенька и Карасуль в Ишимском районе выполняются», — заявил Шустов.

Как уже писало «URA.RU», конкурс на подрядные работы по расчистке русел двух ишимских рек был объявлен осенью 2016 года. Максимальная цена контракта составляла 15,1 млн рублей. В итоге аукцион выиграло ООО «Стройпроект», которое предложило выполнить работы за 10,8 млн рублей. Эта же компания получила подряд на ремонт противопаводковой дамбы в Ишиме на улице Курганской. ООО «Стройпроект» ранее было зарегистрировано в Ишиме, однако в 2016 году компания переехала в Омск.