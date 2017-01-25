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25 января 2017
19:10  24 января 2017 7

Победителя «Дакара» в Екатеринбурге встретили овациями и красной дорожкой. ФОТО

Встреча победителя ралли
Прелесть победы Сергей Карякин ощутил, вернувшись домойФото: Анна Майорова © URA.RU

Сергей Карякин, взявший главный трофей ралли «Дакар», вернулся в родной Екатеринбург вместе с главным трофеем — статуэткой в виде бедуина. В аэропорту Кольцово победителя встречали родственники, друзья, поклонники и журналисты.

Самолет ненадолго задержался, и Сергей появился перед собравшимися около 14 часов. Первым Карякина поздравил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, назвав победу «выдающейся».

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Впрочем, сам Карякин в своей приветственной речи заявил, что финансирования для участия в ралли со стороны профильного министерства не было: «У нас команда была всего три человека. Спасибо спонсору, оплатившему участие. Много эмоций сейчас, хотя после победы их не было. Только сейчас ощутил ее прелесть».

После официальных приветствий и прохождения по красной дорожке Сергея буквально захватили в крепкие объятия поклонники. Спортсмен долго раздавал автографы и участвовал в селфи с гостями на фоне огромного баннера.

Мероприятие привлекло внимание многих пассажиров. Победителя ралли в аэропорту встречали несколько десятков человек.

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Сергей Карякин приветствует родных и друзей. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сергей Карякин, напомним, стал первым в истории россиянином, победившим в зачете квадроциклов в гонке «Дакар». При этом он имел весьма скромное оснащение в сравнении с гонщиками из других стран

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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