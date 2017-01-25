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Главные новости Челябинской области
19:02  24 января 2017 0

За день на карантин закрылись школы двух челябинских муниципалитетов

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Решение прервать занятия в Южноуральске приняли на уровне областиФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Эпидемия гриппа и ОРВИ в Челябинской области
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Школы Южноуральска закрываются на карантин с 25 января. Такое решение в связи с ростом числа заболевших принял оперативный штаб по борьбе с гриппом в Челябинской области 24 января, сообщили «URA.RU» в правительстве региона. В этот же день по решению местных властей был объявлен карантин во всех школах Кыштыма, где ранее занятия останавливали точечно.

Таким образом, число «гриппующих» территорий, где пришлось закрыть образовательные учреждения, достигло девяти — к началу недели занятия пришлось остановить в Златоусте, а также Аргаяшском, Брединском, Варненском, Троицком, Октябрьском и Чесменском районах

«За прошедшую неделю отмечена устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. В том числе в Челябинске зафиксировано существенное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 20%, причем по всем возрастным категориям», — констатировали на заседании штаба. В частности, прервать вынужденные каникулы стало возможным в Челябинске, а в Магнитогорске и в Коркино учеба возобновилась даже раньше, чем планировалось. «Тем не менее есть места в области, где ситуация остается напряженной, в части из них введены ограничения учебного процесса», — отметил вице-губернатор Евгений Редин.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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