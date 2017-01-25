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25 января 2017
24 января 2017
23 января 2017
19:16  24 января 2017 9

В Зауралье за кандидата на пост главы района проголосовали единогласно

Публичные слушания по бюджету 2014 Нижнего Тагила., голосование, руки
"За" проголосовали все депутатыФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Притобольном районе Курганской области во вторник, 24 января, избран новый глава. Им стал первый заместитель генерального директора перерабатывающего предприятия «Эвика» Сергей Спирин, сообщает пресс-служба губернатора Зауралья.

Сомнений у голосующих не возникло
Фото пресс-службы губернатора Курганской области

На пост главы заявлялось пятеро претендентов, однако предприниматель Сергей Есин выбыл из гонки, поскольку комиссия поставила ему наименьшее количество баллов. Четверо оставшихся претендентов зачитали свои программы развития района. В итоге за кандидата, который изначально считался «фаворитом гонки», проголосовали все 15 депутатов районной Думы.

Глава Притобольного района Николай Иванов, напомним, ушел в отставку в конце ноября 2016 года. Официально сообщалось, что он написал заявление по собственному желанию, однако в кулуарах правительства не скрывали, что деятельностью главы недоволен губернатор Алексей Кокорин.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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