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25 января 2017
24 января 2017
23 января 2017
19:59  24 января 2017 6

В Тюмени пропали дети. Школьниц ищут добровольцы и полиция. ФОТО

ЧП на Октябрьском Поле. Москва, полиция, октябрьское поле
Девочек разыскивает полицияФото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменские паблики в соцсетях бурлят из-за сообщений о двух пропавших школьницах. Виктория Воронина и Виктория Попова ушли из дома в воскресенье, 22 января, и до сих пор родственники не знают, где находятся девочки.

«Воронина Виктория! (13 лет) Ушла из дома 22.01.17 в 13.00 и до сих пор нету дома! (район Войновки) Максимальный репост!» — такие сообщения об одной из пропавших девочек появились во вторник, 24 января, в популярных тюменских группах в соцсети «ВКонтакте». В комментариях горожане пишут, что в тот же день из дома в районе Войновки ушла еще одна 13-летняя школьница — Виктория Попова.

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе УМВД по городу Тюмени, родители детей обратились в первый отдел полиции с заявлениями об исчезновении школьниц 23 января. Девочки действительно ушли из дома 22 января днем. «Организованы мероприятия по установлению их местонахождения, — сообщили в УМВД. — Оснований предполагать, что в отношении них совершены противоправные действия, нет».

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Фото: группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

Тюменцы пишут, что Виктория Воронина была одета в бежевую парку с черными рукавами и белые кроссовки с красным полосками. «Они подруги. Друзья говорят, что они были с некой Олей, о которой ничего не знают! С Ольгой связались, она сказала, ничего не знает о том, куда они пошли», — пишут горожане. Люди советуются, куда могут пойти добровольцы, чтобы помочь в розыске школьниц.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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