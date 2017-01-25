19:37 24 января 2017 4

Режиссер рад, что не претендует на главную кинонаграду Фото: Depositphotos.com © URA.RU

В Лос-Анджелесе в ходе прямой трансляции объявили номинантов на премию «Оскар». Фильм «Рай» российского режиссера Андрея Кончаловского в список не вошел.

Среди картин, которые могут получить премию в номинации «Лучший иностранный фильм», оказались немецкий «Тони Эрдманн», шведский «Вторая жизнь Уве», датский «Моя земля», иранский «Коммивояжер», австралийская картина «Танна».

Сам Кончаловский не опечален невключением его фильма в число номинантов. «Не попал — ну и слава Богу, — сказал Кончаловский, слова которого приводит Life. — Голливуд — это не центр мира. Я уже много раз говорил: „Оскар“ сильно переоценен».

По словам российского режиссера, он самый главный приз уже получил — таким Кончаловский считает премию от российских кинокритиков «Белый слон». «Критики у нас довольно эмоциональны, они у нас строгие и разнузданные. Так что награда от них чрезвычайно дорога», — подчеркивает Кончаловский.

Лидером по количеству номинаций на «Оскар» стал фильм «Ла-ла ленд»: всего он упомянут в шорт-листах 14 раз. Такого же результата достигали ранее только фильмы «Титаник» и «Всё о Еве».