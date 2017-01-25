{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,22
Динамика за 2 недели
Евро 63,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
25 января 2017
24 января 2017
19:37  24 января 2017 4

«Сильно переоценен». Кончаловский прокомментировал списки претендентов на «Оскар»

Клипарт. Кино, кино, кинозал, зрители, кинематограф
Режиссер рад, что не претендует на главную кинонаградуФото: Depositphotos.com © URA.RU

В Лос-Анджелесе в ходе прямой трансляции объявили номинантов на премию «Оскар». Фильм «Рай» российского режиссера Андрея Кончаловского в список не вошел.

Среди картин, которые могут получить премию в номинации «Лучший иностранный фильм», оказались немецкий «Тони Эрдманн», шведский «Вторая жизнь Уве», датский «Моя земля», иранский «Коммивояжер», австралийская картина «Танна».

Сам Кончаловский не опечален невключением его фильма в число номинантов. «Не попал — ну и слава Богу, — сказал Кончаловский, слова которого приводит Life. — Голливуд — это не центр мира. Я уже много раз говорил: „Оскар“ сильно переоценен».

По словам российского режиссера, он самый главный приз уже получил — таким Кончаловский считает премию от российских кинокритиков «Белый слон». «Критики у нас довольно эмоциональны, они у нас строгие и разнузданные. Так что награда от них чрезвычайно дорога», — подчеркивает Кончаловский.

Лидером по количеству номинаций на «Оскар» стал фильм «Ла-ла ленд»: всего он упомянут в шорт-листах 14 раз. Такого же результата достигали ранее только фильмы «Титаник» и «Всё о Еве».

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров