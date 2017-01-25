09:25 25 января 2017 1

Первый в 2017 году сбор министров начнется с шести докладов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первое в 2017 году заседание правительства Челябинской области пройдет в среду, 25 января. Его проведет губернатор Борис Дубровский, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

Подчиненным губернатора предстоит рассмотреть 23 вопроса, в том числе по шести из них прозвучат доклады. Так, первый замминистра здравоохранения Виталий Щетинин расскажет, как в области исправляют диспропорции между зарплатой руководителей лечебных учреждений и рядовых врачей. Министр дорожного хозяйства и транспорта доложит о формировании дорожного фонда на 2017 год, а также о субсидиях на пригородные электрички.

Министр экономического развития Сергей Смольников предложит проект постановления о новом порядке принятия региональных госпрограмм. Последний доклад сделает глава минсоца Татьяна Никитина — речь пойдет о субсидиях некоммерческим организациям, занимающимся реабилитацией наркоманов и токсикоманов.