20:45 24 января 2017 19

"Дуршлаг" продувается со всех сторон Фото: соцсети

На улицах Тюмени появились неказистые автобусные остановки. Их эстетический вид вызвал насмешки жителей в городских пабликах. Серые конструкции, закрытые со всех сторон мелкой сеткой, горожане уже окрестили «дуршлагами». Особый негатив тюменцев вызвало то, что эти остановки продуваются со всех сторон.

Изготовил сетчатые комплексы ЗАО «Завод Тюменьремдормаш». Там «URA.RU» сообщили, что заказ был принят на шесть остановочных комплексов. Где они будут стоять и кто оплатит заказ, не пояснили.

По данным системы «Контур. Фокус», еще в ноябре были разыграны несколько контрактов на производство остановочных павильонов по заказу департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города. Победителем конкурса стало ООО «Меганефть». Как выяснилось, компания, как и еще два участника торгов, аффилирована с Алексеем Рагозиным, депутатом Тюменской городской думы.

Предприниматель является генеральным директором ЗАО «Завод Тюменьремдормаш». Заводу принадлежит 49% компании ООО «Меганефть», остальные 51% — самому Рагозину. К тому же депутат является учредителем и директором ООО «Тюменпромремдорстрой». Все компании одновременно заявлялись на конкурсы, объявленные городской администрацией.

Представители департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города рассказали, что подписывать акты приемки «дуршлагов» не собираются. Причина — конструкция не отвечает нужным требованиям.

С самим депутатом гордумы Алексеем Рагозиным пока связаться не удалось.

Проект программы обновления автобусных остановок Тюмени, напомним, был запущен еще в середине прошлого года. Инициатором стала администрация города. Широко обсуждались проекты остановочных комплексов в интернете. Проводились опросы на улицах. Жители решили, что павильоны должны защищать людей от дождя и ветра, быть безопасными и крепкими. Представленные проекты выглядели весьма презентабельно.