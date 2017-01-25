В Севастополе устроят самый масштабный в истории города флешмоб

19:46 24 января 2017 3

Сотни студентов выстроятся в эмблему фестиваля с разноцветыными шариками Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Севастопольские студенты устроят масштабный флешмоб в честь XIX Всемирного фестиваля студентов. Несмотря на морозную погоду, участники мероприятия под названием «Навстречу фестивалю» настроены оптимистично.

«Завтра у нас будет минус десять градусов, но это не страшно. Будем танцевать и согреемся. В 13:30 на площадке перед главным корпусом Севастопольского государственного университета 300 студентов с воздушными шарами соберутся в огромную ромашку, символ фестиваля. Ребята даже сейчас репетируют — настолько их увлекла эта идея», — поделился с «URA.RU» начальник отдела молодежной политики Севастополя Денис Кондрашов.

Участие в самом массовом в истории Севастополя флешмобе станет хорошим подспорьем для ребят, которые мечтают оказаться на Всемирном фестивале. Глобальный праздник студенчества состоится 14—22 октября в городе Сочи. Участников будет отбирать региональный подготовительный комитет. Эксперты оценят мотивацию студентов, их учебные и спортивные заслуги, а также социальную активность.