20:06 24 января 2017 11

Сотрудникам УрГЭУ перестали начислять университетскую надбавку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Уральского экономического университета опасаются за свой доход из-за новой системы оплаты труда, которая начала действовать с 1 января 2017 года. До этого времени работникам вуза начислялся оклад и две надбавки — персональная (каждому индивидуально) и университетская (в размере оклада). Последнюю с этого года убрали, пообещав сохранить итоговую сумму на прежнем уровне, однако на практике, как сообщил «URA.RU» сотрудник университета, оказалось иначе.

«Несмотря на то, что ректор [Яков Силин — прим.ред] обещал, что после реформы в деньгах никто не потеряет, моему коллеге пришел аванс меньше, чем обычно. Когда он решил выяснить причину в бухгалтерии, ему пояснили, что это связанно именно с изменениями по начислению зарплаты. В итоге если раньше он получал 20 тысяч в месяц, теперь ему будут перечислять только 15. После этого он написал заявление на увольнение», — сообщил собеседник агентства.

По словам других опрошенных работников вуза, сумма аванса не изменилась, но окончательно «отпустит» только в начале февраля, когда они получат остальную часть зарплаты: «Нас беспокоит эта тема с того момента, когда мы узнали о новой системе оплаты труда. Руководство университета действительно обещало сохранить размер выплат, но пока не увидим квитки — не поверим. Морально уже готовы к снижению».

В пресс-службе УрГЭУ информацию о волнениях внутри коллектива, как и о фактическом снижении уровня зарплаты, опровергли: «Произошло изменение базовой окладной части, и ни у одного сотрудника зарплата не уменьшилась. Наоборот, работники стали более социально защищены. По этому вопросу, кстати, уже неоднократно проводили собрания, на которых проговаривалось, что опасаться нечего».