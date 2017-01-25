20:23 24 января 2017 2

Антимонопольщики оправдали «Ростелеком» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Перми рассмотрели жалобу на «Ростелеком», которого госучреждение потребовало признать недобросовестным поставщиком. В телекоммуникационной компании «URA.RU» пояснили, что все работы по контракту были выполнены качественно и в срок.

Во вторник, 24 января, пермское управление ФАС рассмотрело жалобу ГКУ «Гражданская защита», которое потребовало включить ОАО «Ростелеком» в реестр недобросовестных поставщиков. Казенное учреждение отказалось от исполнения госконтракта по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны — якобы телекоммуникационная компания выполнила работы некачественно и не устранила выявленные недостатки.

Комиссия антимонопольной службы не выявила недобросовестных действий в части исполнения контракта со стороны «Ростелекома». Недостатки в исполнении контракта были допущены также и по вине заказчика — ГКУ «Гражданская защита». В частности, исполнителю несвоевременно предоставляли проектную документацию, пояснили в пермском УФАС.

Ранее ГКУ «Гражданская защита» обратилось в антимонопольную службу и сообщило, что 12 декабря 2014 года «Ростелеком» стал победителем электронного аукциона на выполнение работ и получил контракт стоимостью 84,4 млн рублей. В октябре 2015 года компания закончила исполнение контракта, однако заказчик выявил многочисленные недостатки в выполненных работах. В частности, монтаж оборудования был выполнен с нарушениями проекта. Подрядчику предоставили возможность устранить нарушения, но в итоге «Гражданская защита» отказалась от исполнения контракта.

В «Ростелекоме» сообщили, что работы, предусмотренные контрактом, были выполнены в полном объеме. Антимонопольной службой была запрошена и рассмотрена документация, касающаяся хода выполнения проекта. «Оператор связи надеется, что противоречия удалось разрешить. Подчеркиваем, что оператор связи всегда осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством», — отметили в телекоммуникационной компании.

Получить комментарий в ГКУ «Гражданская защита» не удалось.