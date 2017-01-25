Депутат Рады назвал использование русского языка блудом

20:48 24 января 2017 7

На Украине поспорили о русском языке Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Один из депутатов Верховной Рады Украины, Евгений Рыбчинский, назвал использование госслужащими русского языка блудом. Свое мнение парламентарий высказал в социальной сети Facebook.

«Блудом является и использование госслужащими языка агрессора в то время, как ты служишь своей воюющей отчизне!» — написал Рыбчинский, отреагировав таким образом на заявление своего коллеги Виктора Балоги. Тот ранее на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что принятие закона об исключительности украинского языка раскалывает общество.

Заокнопроект «О государственном языке», предусматривающий исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни, был внесен в Раду в субботу, 21 января. Как писала «Газета.ру», авторы проекта предлагают сделать украинский язык обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях.