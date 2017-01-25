{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,22
Динамика за 2 недели
Евро 63,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
25 января 2017
24 января 2017
20:48  24 января 2017 7

Депутат Рады назвал использование русского языка блудом

Майдан. Киев. Украина. 23.02.2014, флаг украины, майдан
На Украине поспорили о русском языкеФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Один из депутатов Верховной Рады Украины, Евгений Рыбчинский, назвал использование госслужащими русского языка блудом. Свое мнение парламентарий высказал в социальной сети Facebook.

«Блудом является и использование госслужащими языка агрессора в то время, как ты служишь своей воюющей отчизне!» — написал Рыбчинский, отреагировав таким образом на заявление своего коллеги Виктора Балоги. Тот ранее на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что принятие закона об исключительности украинского языка раскалывает общество.

Заокнопроект «О государственном языке», предусматривающий исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни, был внесен в Раду в субботу, 21 января. Как писала «Газета.ру», авторы проекта предлагают сделать украинский язык обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров