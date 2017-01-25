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25 января 2017
24 января 2017
20:58  24 января 2017 3

Задержанному в США журналисту RT грозит до 10 лет тюрьмы

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Корреспондента задержали во время инаугурации нового президента СШАФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Корреспонденту телеканала RT Александру Рубинштейну, которого задержали во время освещения протестов в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, грозит до десяти лет лишения свободы.

Также журналиста могут оштрафовать на сумму до 25 тыс. долларов, такая информация опубликована на на сайте Верховного суда округа Колумбия, пишет РИА «Новости». Корреспонденту предъявлены обвинения в совершении тяжкого преступления второй степени, а именно — участия в беспорядках. Предварительное слушание по делу Рубинштейна пройдет 16 февраля.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что RT, по просьбе юристов, пока воздерживается от любых комментариев, об этом она написала в своем микроблоге в Twitter.

Полиция Вашингтона задержала Рубинштейна, хотя он предъявил удостоверение журналиста, писала «Газета.ру». Позже журналиста отпустили на свободу.

Инаугурация Трампа состоялась на минувшей неделе, новый президент США вступил в должность в 12.00 по местному времени, в пятницу, 20 января. В Вашингтоне прошли массовые акции протеста против инаугурации миллиардера. Возмущенные граждане били витрины и стекла в машинах. Сообщалось о 217 задержанных за участие в беспорядках и о шести пострадавших полицейских.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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