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25 января 2017
24 января 2017
21:37  24 января 2017 16

Божена Рынска включилась в антисемитский скандал. «Лучшее, что было у евреев, это черта оседлости»

Скандально известная журналистка не смогла пройти мимо громкой историиФото: Павел Бедняков/ТАСС

Журналистка Божена Рынска включилась в скандал, который произошел из-за речи на конференции в ТАСС депутата Госдумы Петра Толстого, которого обвинили в антисемитских высказываниях.

Шумиха, напомним, возникла вокруг высказывания Толстого о том, что против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступают «внуки и правнуки» тех, кто «выскочил из-за черты оседлости» в 1917 году. После этого глава Федерации еврейских общин России Александр Борода назвал Толстого безответственным разжигателем антисемитских кампаний.

«Я считаю, что лучшее, что было у евреев, это черта оседлости. И как только черту оседлости, и реальную и незримую (государственный антисемитизм в совке), отменили, так все, — написала Рынска на своей странице в социальной сети Facebook. — Черта оседлости была естественной евгеникой. Улучшала нацию». Журналистка пишет, что послание «вылезти за черту» и «выйти в люди» передавалось от отца сыну, и внукам, и дальше, главной целью стало высшее образование и состоятельность в профессии, что давало возможность жить в приличных городах.

«Почитаем Бабеля — «История моей голубятни». «Какая нация! В них черт сидит!» — восторженно прошептал учитель», — напоминает Рынска. — Идиоты и лентяи отсеивались, им надлежало сгинуть за чертой. Остальные рвались в лучшие и вырывались таки. Так что некоторым народам, у которых в силу исторических причин пошел процесс отрицательного отбора, не мешало бы ввести черту оседлости и посидеть за ней парочку-тройку поколений, чтобы запустить процесс выбраковки худших и развития лучших».

Сам Толстой, напомним, очень удивился тому, какой шум подняло его высказывание. Он считает, что антисемитизм в его словах могли усмотреть только «люди с больным воображением, не знающие истории своей страны». По поводу скандала также высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин, писала «Газета.ру». Он отметил, что готов обсудить слова Толстого о людях «из-за черты оседлости», разрушающих православные храмы, с главой Федерации еврейских общин России Александром Бородой.

Валерий Дорофеев
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