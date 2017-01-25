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25 января 2017
24 января 2017
Главные новости Свердловской области
21:54  24 января 2017 3

Единороссы решили, кому отдать вакантный мандат депутата Екатеринбургской гордумы. Результаты праймериз

Клипарт. Екатеринбург, табличка, гордума, горсовет екатеринбурга, екатеринбургская городская дума
Единороссы определились со своим кандидатомФото: Александр Мамаев © URA.RU

Для участия в довыборах депутата Екатеринбургской гордумы по округу №14 свердловские единороссы выдвинут заместителя руководителя департамента развития ООО «Элемент-Трейд» Владимира Стругова.

Как сообщил «URA.RU» руководитель Орджоникидзевского местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Володин, он одержал победу на праймериз. За Стругова проголосовали 96 из 100 выборщиков. На втором месте — руководитель проектов ООО «УСК «ТЕХКОМ» Саркис Агаджанян, набравший 11 голосов.

Довыборы назначены на 19 марта 2017 года. Они проходят в связи с избранием ранее представлявшего округ в гордуме Игоря Володина депутатом Заксобрания Свердловской области.

Константин Джултаев
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