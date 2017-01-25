Мэр Ройзман не увидел антисемитизма в словах Толстого

22:06 24 января 2017 12

Глава Екатеринбурга прокомментировал скандал в Госдуме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман высказался по поводу скандала с обвинениями в адрес депутата Госдумы Петра Толстого в антисемитизме. Парламентарий, напомним, вызвал шумиху своим выступлением на конференции ТАСС, заявив, что против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступают «внуки и правнуки» тех, кто «выскочил из-за черты оседлости» в 1917 году.

«Ну, что вы? Это не антисемитизм. Это обычное невежество и вседозволенность», — написал Ройзман в своем микроблоге Twitter.

Отметим, что в антисемитизме Толстого из-за его высказывания обвинил глава Федерации еврейских общин России Александр Борода. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя скандал, подчеркнул, что готов обсудить слова Толстого о людях «из-за черты оседлости», разрушающих православные храмы, с главой ФЕОР.

В историю вмешалась также скандально известная журналистка Божена Рынска. На своей странице в социальной сети Facebook она написала, что «лучшее, что было у евреев, это черта оседлости».