{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,22
Динамика за 2 недели
Евро 63,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
25 января 2017
24 января 2017
22:29  24 января 2017 0

Детей за границей научат русскому языку «Смешарики»

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, девочки, дети, дети со спины
Детей будут учить русскому языку через игруФото: Pixabay.com

Детей за рубежом будут обучать русскому языку с помощью приложения «Смешарики». Об этом рассказал ректор Института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая. По словам Русецкой, это лишь одна из инициатив по разработке обучающих игр для детей и подростков, изучающих русский язык.

Минобрнауки на днях опубликовало документ о предоставлении гранта по реализации программы «Русский язык». Претендент на получение средств, согласно документу, должен разработать не менее десяти интерактивных игр, которые помогут разобраться в трудностях русского языка детям-иностранцам.

Разработка одной из таких игр находится на стадии завершения, рассказал RT ректор Института русского языка им. Пушкина Маргарита Русецкая. Сейчас функционирует бета-версия игры. Речь идет о виртуальном 3D-мире русского языка, который необходимо пройти как квест.

В сценарий этой большой интерактивной игры встроено около 30 более мелких игр, которые разбиты по уровням сложности и интересам. В квесте будут использоваться персонажи советских и российских мультфильмов: Чебурашка, Заяц и Волк из «Ну, погоди!», Маша и Медведь.

А вот в рамках еще в одной игровой образовательной платформы, «Школы русского языка как иностранного в мультфильмах», учителями выступят смешарики — Лосяш, Совунья, Ёжик и другие. «В этой игре будут задействованы фрагменты из мультфильма, чтобы научить правильно понимать различные речевые обороты и идиомы, использовать их для обогащения речи», — объяснила Русецкая, отметив, что непосредственной разработкой курса занимается сама компания «Смешарики», Институт им. Пушкина выступает в качестве консультанта.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров