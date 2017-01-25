Детей за границей научат русскому языку «Смешарики»

22:29 24 января 2017 0

Детей будут учить русскому языку через игру Фото: Pixabay.com

Детей за рубежом будут обучать русскому языку с помощью приложения «Смешарики». Об этом рассказал ректор Института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая. По словам Русецкой, это лишь одна из инициатив по разработке обучающих игр для детей и подростков, изучающих русский язык.

Минобрнауки на днях опубликовало документ о предоставлении гранта по реализации программы «Русский язык». Претендент на получение средств, согласно документу, должен разработать не менее десяти интерактивных игр, которые помогут разобраться в трудностях русского языка детям-иностранцам.

Разработка одной из таких игр находится на стадии завершения, рассказал RT ректор Института русского языка им. Пушкина Маргарита Русецкая. Сейчас функционирует бета-версия игры. Речь идет о виртуальном 3D-мире русского языка, который необходимо пройти как квест.

В сценарий этой большой интерактивной игры встроено около 30 более мелких игр, которые разбиты по уровням сложности и интересам. В квесте будут использоваться персонажи советских и российских мультфильмов: Чебурашка, Заяц и Волк из «Ну, погоди!», Маша и Медведь.

А вот в рамках еще в одной игровой образовательной платформы, «Школы русского языка как иностранного в мультфильмах», учителями выступят смешарики — Лосяш, Совунья, Ёжик и другие. «В этой игре будут задействованы фрагменты из мультфильма, чтобы научить правильно понимать различные речевые обороты и идиомы, использовать их для обогащения речи», — объяснила Русецкая, отметив, что непосредственной разработкой курса занимается сама компания «Смешарики», Институт им. Пушкина выступает в качестве консультанта.