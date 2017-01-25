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25 января 2017
22:41  24 января 2017 8

Оппозиционеры определились с кандидатами на пост свердловского губернатора. Они надеются на победу во втором туре

Бурков Александр, бурков александр
Александр Бурков рассчитывает победить во втором туреФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с президентом РФ Владимиром Путиным, которую представители региональной элиты восприняли как сигнал о выдвижении Куйвашева на новый срок от «Единой России», заставила активизироваться оппозиционные партии.

В частности, лидер регионального отделения «Справедливой России», депутат Госдумы Александр Бурков, подтвердил в разговоре с корреспондентом «URA.RU» свое желание побороться за губернаторский пост. Бурков считает, что у него есть все шансы выйти во второй тур, в ходе которого оказать Евгению Куйвашеву достойное сопротивление. При этом «справедливоросс» подчеркнул, что решение о его выдвижении может быть принято только на съезде «СР».

Также стал известен список фамилий потенциальных кандидатов в губернаторы от КПРФ. Как сообщают источники «URA.RU», в него вошли депутаты Заксобрания Вячеслав Вегнер и Игорь Аксенов, член совета директоров ПАО «Плюс Банк» Алексей Парфенов. Кто именно из них примет участие в выборах, будет решено на майском съезде компартии.

Константин Джултаев
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