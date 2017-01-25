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25 января 2017
24 января 2017
22:56  24 января 2017 12

Россиянин продал кота-экстрасенса за пять миллионов рублей

Уткинс отправился к новой хозяйкеФото: соцсети

Житель Благовещенска по имени Дмитрий продал своего кота-экстрасенса за пять миллионов рублей. Кот-британец Чарли Уткинс достался тридцатилетнего бизнесмену как наследство от тетушки.

Объявление о продаже уникального питомца Дмитрий разместил в Интернете — на сайте бесплатных объявлений. Уже в среду, 25 января, кот уедет в Новосибирск, где его приобрела владелица одного из местных салонов экстрасенсорных услуг.

«До появления Уткинса я был циничным атеистом, который мало в чем жизни раскаивается, а уж в потустороннее-то совсем не верит, — рассказал Дмитрий „Комсомольской правде“. — Но этому существу удается внушать мне мысли, совершенно для меня не свойственные». По словам молодого мужчины, кот может заставить его делать то, чего он совсем не хочет. Так, в пять утра Уткинс будит хозяина взглядом и требует вареной колбасы и рыбы. В результате Дмитрий, испытывая необъяснимое чувство голода и желания съесть именно эти продукты, идет в круглосуточный магазин, хотя ни в каком виде не ест рыбу и предпочитает сырокопченую колбасу.

«Как только кот начинает есть, мой голод моментально проходит», — добавляет владелец Уткинса. Также, по мнению Дмитрия, его кот может исчезать и проходить сквозь закрытые двери.

Новая хозяйка животного нашлась за неделю. Она почти не торговалась и оставила залог в 50 тысяч рублей, когда два дня пообщалась с Уткинсом. Остальную сумму она должна перевести на карту сегодня. «Я не намерена делиться своими методиками работы, — сказала женщина корреспондентам „Комсомолки“ по телефону. — Я устала от внимания журналистов. Кот мне нужен как спутник и для работы».

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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