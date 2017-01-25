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25 января 2017
24 января 2017
23:12  24 января 2017 5

«Подмигни, если тебя взяли в заложники». Грустная Мелания Трамп стала мемом. ФОТО, ВИДЕО

Меланию Трамп посчитали слишком печальнойФото: РИА "Новости"

Фото с инаугурации Дональда Трампа, где запечатлена его супруга Мелания, стало поводом для шуток в соцсетях. Пользователи посчитали, что жена нового президента выглядит слишком печально и потерянно. Бешеную популярность набрали в Twitter такие хэштеги, как #SadMelania и #FreeMelania.

Многие пользователи отметили, что первая леди почему-то часто выглядела расстроенной. Улыбка появлялась на ее лице, когда на нее обращал внимание Трамп, а также, по-видимому, когда она понимала, что находится под прицелом фото- и видеокамер.

«Подмигни дважды, если тебя взяли в заложники», — писали пользователи. Другие предполагали, что в подарочной коробке, которую Мелания передала Мишель Обаме, была лишь записка с надписью: «Помогите».

Под фотографией серьезного Трампа и грустной Мелании один из пользователей подписал: «Когда разведенная пара должна сидеть рядом на свадьбе дочери».

Кадры, где пара Трампов выглядит счастливой, есть, но они не остановили пользователей. В соцсетях также сравнивали фотографии счастливой четы Обама и супругов Трампов.

Татьяна Трушина
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