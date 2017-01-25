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25 января 2017
24 января 2017
23:34  24 января 2017 5

Стало известно, сколько потратила Британия на слежку за «Адмиралом Кузнецовым»

"Адмирал Кузнецов" не давал британцам покояФото: Wikimedia Commons

Британский флот потратил огромные деньги на слежение за военно-морским флотом Российской Федерации. Англичане выделили 1,4 млн фунтов стерлингов на слежку за «Адмиралом Кузнецовым», следовавшим в Сирию. И потратят еще столько же на наблюдение за авианосной группой ВМФ РФ, которая возвращается на базу в Североморск.

Британским СМИ удалось получить сведения от военного командования, что стало возможно благодаря действующему на территории Соединенного Королевства закона о свободном доступе к информации.

Большая часть выделенных средств, пишет RT, ушла на зарплату членов экипажа и расходы на топливо и обслуживание фрегата Richmond и эсминца Duncan, которые участвовали в 2016 году в слежении за группой кораблей ВМФ РФ.

Наталия Вершинина
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