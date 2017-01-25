23:50 24 января 2017 38

Наиболее крупные предприниматели из азербайджанской диаспоры уже признали авторитет Лоту Гули Фото: Прайм Крайм

В Екатеринбург прибыли около трех десятков молодых людей, представляющих вора в законе Надира Салифова, известного как Лоту Гули.

В январе 2017 года сторонников Гули встретили представители азербайджанской диаспоры Свердловской области, пишет «АиФ-Урал» со ссылкой на информированный источник. По данным издания, «боевикам» предстоит оценить объемы бизнеса, с которого собирали дань в пользу этнического вора в законе Ровшана Ленкоранского (Ровшана Джаниева), контролировавшего рынок зелени как на Урале, так и на территории всей Российской Федерации. После смерти Ленкоранского осенью 2016 года ниша формально оставалась пустой. При этом емкость «укропного» бизнеса Ровшана составляла сотни тысяч долларов.

Среди приехавших в Екатеринбург боевиков, говорит информированный источник «АиФ-Урал» в полиции, особо выделяются два брата. Один из них является старшим в группе и имеет полномочия вести как переговоры, так и проводить более активные действия по принуждению к сбору денег. Как предполагает собеседник издания, наиболее вероятна активность приехавших на 4-й овощебазе Екатеринбурга, через которую Ленкоранскому были организованы денежные транши.

Известно, что наиболее крупные предприниматели из азербайджанской диаспоры уже признали авторитет Лоту Гули, с которым Ровшан Ленкоранский был в состоянии вражды.