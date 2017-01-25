В Подмосковье столкнулись грузовик и автобус: десять раненых

00:10 25 января 2017 0

Водитель автобуса не справился с управлением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали около десяти человек, произошло в Подмосковье. Вечером 24 января на Большом бетонном кольце столкнулись грузовик и автобус.

Как передает «Газета.ру», дорожная авария произошла на автодороге А-108, между поселками Буденновец и Мишутина. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Предварительно виновником происшествия считается водитель автобуса — он не справился с управлением, автобус занесло, после чего машина врезалась в грузовик.