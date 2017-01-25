Россия написала для Сирии проект конституции

00:44 25 января 2017 5

Оппозиция надеется на помощь России в установлении мира в Сирии Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Проект новой конституции Сирии получили от России представители вооруженной сирийской оппозиции. Документ был передан на трехсторонней встрече в Астане.

Как заявил глава российской делегации Александр Лаврентьев, Россия ни в коем случае не вмешивается в процесс рассмотрения и принятия конституции в Сирии. Подготовленный российскими специалистами документ должен лишь «ускорить этот процесс и придать этому какой-то дополнительный стимулирующий импульс».

Глава делегации оппозиции Мохаммад Аллуш отметил возрастающую роль России в установлении мира в Сирии и выразил надежду на дальнейшую позитивную роль Москвы в поддержке «реального справедливого политического процесса».

Как напоминает РИА «Новости», результатом проходивших в Астане переговоров стало совместное заявление России, Ирана и Турции о создании трехстороннего механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня. Его детали будут отрабатываться по военным каналам между Тегераном, Москвой и Анкарой.