01:31 25 января 2017 7

Россияне требуют оправдать воспитательницу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Петиция за оправдание и освобождение из колонии воспитательницы Евгении Чудновец собрала уже более 83 тысячи подписей, и количество это растет. Письмо размещено на сайте www.change.org и после того, как соберет 150 тысяч подписей, будет направлено уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Напомним, воспитательница Евгения Чудновец была осуждена за репост в соцсети видео, на котором были запечатлены издевательства над ребенком. Женщина требовала привлечь к ответственности авторов ролика, однако и сама попала под уголовную статью за «распространение порноматериалов». Молодую мать (она воспитывает трехлетнего сына) приговорили сначала к полугоду колонии, а потом уменьшили срок до пяти месяцев.

Кампания в Интернете — не единственная акция в защиту Евгении Чудновец. В Кургане 3 февраля планируют провести митинг в поддержку осужденной за репост воспитательницы из Екатеринбурга.