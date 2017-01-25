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25 января 2017
01:31  25 января 2017 7

Петицию за освобождение Евгении Чудновец подписали уже более 83 тысяч человек

Судебное заседание Чудновец Евгения Курган, чудновец евгения
Россияне требуют оправдать воспитательницуФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Воспитательнице с Урала Евгении Чудновец дали срок за репост "детского порно"
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Петиция за оправдание и освобождение из колонии воспитательницы Евгении Чудновец собрала уже более 83 тысячи подписей, и количество это растет. Письмо размещено на сайте www.change.org и после того, как соберет 150 тысяч подписей, будет направлено уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Напомним, воспитательница Евгения Чудновец была осуждена за репост в соцсети видео, на котором были запечатлены издевательства над ребенком. Женщина требовала привлечь к ответственности авторов ролика, однако и сама попала под уголовную статью за «распространение порноматериалов». Молодую мать (она воспитывает трехлетнего сына) приговорили сначала к полугоду колонии, а потом уменьшили срок до пяти месяцев.

Кампания в Интернете — не единственная акция в защиту Евгении Чудновец. В Кургане 3 февраля планируют провести митинг в поддержку осужденной за репост воспитательницы из Екатеринбурга.

Наталья Володина
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