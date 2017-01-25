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25 января 2017
24 января 2017
01:58  25 января 2017 6

Новая версия гибели Ту-154: рухнул в море из-за обледенения

Мемориалы после крушения ТУ-154 в небе над Сочи. Концертный зал Александрова. Офис доктора Лизы. Москва, мемориал, гвоздики
При крушении Ту-154 погибли 92 человекаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Новую версию гибели самолета Ту-154 Минобороны России, который потерпел крушение 25 декабря 2016 года над Черным морем, выдвинул старший научный сотрудник НИИ точных приборов Станислав Смирнов. По его предположению, самолет мог рухнуть в море из-за обледенения.

«Вполне мог обледенеть закрылок с приводом, что ограничило зону его движения и не дало закрылку возможность занять штатное положение», — цитирует Станислава Смирнова «Комсомольская правда».

По мнению Смирнова, при попытке развернуть самолет поток воздуха оторвал неисправный закрылок и перебросил его в воздухозаборник левого двигателя. В результате повреждения лопаток компрессора турбины самолет начал терять тягу.

Также он добавил, что авария могла произойти из-за образовавшегося в турбине льда, передают «Дни.ру»

Самолет Ту-154, принадлежавший министерству обороны, летел из Подмосковья в сирийскую Латакию. В Адлере он сел для дозаправки. Крушение произошло практически сразу после взлета.

На борту самолета находились 92 человека: военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли.

Наталья Володина
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