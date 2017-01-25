02:25 25 января 2017 9

Проект резолюции по снятию санкций отвергнут почти единогласно Фото: depositphotos.com © URA.RU

Парламент Бельгии отверг проект резолюции об инициировании отмены Евросоюзом экономических санкций против России. Документ был внесен в нижнюю палату парламента еще в июле 2016 года депутатом от оппозиции Альдо Каркасси.

Автор документа призывал правительство Бельгии поставить вопрос о снятии санкций с России на уровне властей Евросоюза. Он считает, что антироссийские санкции наносят ущерб и экономике Бельгии, в частности, бельгийским производителям овощей и фруктов. Сейчас Россия выполняет все взятые на себя обязательства по урегулированию конфликта на Украине, а также является союзником в борьбе с террористической угрозой, отмечает парламентарий. Вместе с тем в документе содержится призыв к введению санкций против Киева, который «нарушает свои обязательства».

Тем не менее проект резолюции отвергнут почти единогласно, сообщает РИА «Новости».