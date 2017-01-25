04:33 25 января 2017 2

Независимость Приднестровской республики до сих пор не признана Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

По вопросу о статусе Приднестровья следует провести всенародный референдум. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон.

Реинтеграция страны — это аспект национального значения, отметил он, и, значит, по проблеме приднестровского урегулирования не должно быть разных позиций на уровне президента, парламента и правительства, передают «Известия».

Как напоминает РИА «Новости», 60% жителей Приднестровья составляют русские и украинцы. Регион добивался выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году власти Молдавии попытались силой установить контроль на территории Приднестровья. После затяжного военного конфликта в Приднестровье были введены российские миротворцы.