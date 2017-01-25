В России могут запретить антибиотики для кур

05:12 25 января 2017 6

В настоящее время антибиотики содержатся почти в половине российской курятины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России могут запретить скармливать курам и мясным животным антибиотики, в первую очередь самые дешевые из них — нитрофураны. В настоящее время эти антибиотики содержатся почти в половине российской курятины.

С предложением о запрете выступила организация «Роскачество». Ее специалисты взяли за основу практику стран Евросоюза, где действует полный запрет на применение антибиотиков этой группы в животноводстве.

Как пишут «Известия», исследования куриного мяса, проведенного «Роскачеством», выявило остатки нитрофуранов и других антибиотиков (хинолонов и кокцидиостатиков) в девяти образцах из 21. В продукции двух производителей нашли антибиотики тетрациклиновой группы, что является нарушением.

«Опасность антибиотиков в том, что через какое-то время бактерии в организме приобретают устойчивость к ним, и тогда антибиотики перестают „работать“, если человек заболеет. При нулевой чувствительности к антибиотикам можно умереть, даже просто порезав палец», — пояснил изданию врач-диетолог Алексей Ковальков.