{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,22
Динамика за 2 недели
Евро 63,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
25 января 2017
24 января 2017
05:12  25 января 2017 6

В России могут запретить антибиотики для кур

Продукты. Санкции. Сельское хозяйство. Челябинск., куры, цыплята
В настоящее время антибиотики содержатся почти в половине российской курятиныФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России могут запретить скармливать курам и мясным животным антибиотики, в первую очередь самые дешевые из них — нитрофураны. В настоящее время эти антибиотики содержатся почти в половине российской курятины.

С предложением о запрете выступила организация «Роскачество». Ее специалисты взяли за основу практику стран Евросоюза, где действует полный запрет на применение антибиотиков этой группы в животноводстве.

Как пишут «Известия», исследования куриного мяса, проведенного «Роскачеством», выявило остатки нитрофуранов и других антибиотиков (хинолонов и кокцидиостатиков) в девяти образцах из 21. В продукции двух производителей нашли антибиотики тетрациклиновой группы, что является нарушением.

«Опасность антибиотиков в том, что через какое-то время бактерии в организме приобретают устойчивость к ним, и тогда антибиотики перестают „работать“, если человек заболеет. При нулевой чувствительности к антибиотикам можно умереть, даже просто порезав палец», — пояснил изданию врач-диетолог Алексей Ковальков.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров