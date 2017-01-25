05:49 25 января 2017 4

Американцы посчитали, что сын Трампа страдает аутизмом Фото: depositphotos.com © URA.RU

На сайте Белого дома появилось заявление с призывом оставить «вне политического внимания» младшего сына президента США Дональда Трампа — Бэррона. Мальчик оказался предметом насмешек со стороны журналистов и простых американцев после телетрансляции церемонии вступления в должность его отца.

Во время инаугурации 10-летний Бэррон не проявлял интереса к самой церемонии, а пытался играть с маленьким ребенком Иванки Трамп. Это и стало предметом обсуждения со стороны пользователей соцсетей.

«В соответствии с давней традицией у детей президентов есть возможность расти вне политической сферы… Белый дом … рассчитывает на то, что эта традиция продолжится», — приводит РБК выдержки из заявления Белого дома.

Ранее за Бэррона Трампа вступились дочь четы Клинтонов Челси и Моника Левински.