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25 января 2017
24 января 2017
06:35  25 января 2017 3

Сотрудник «Лаборатории Касперского» арестован по делу о госизмене

СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИН Курган 31.10.2013г, внутренняя территория, сизо, тюрьма
Руслан Стоянов находится в СИЗО «Лефортово»Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Стало известно об аресте руководителя отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. По данным СМИ, он арестован в рамках дела о государственной измене.

Стоянов находится под арестом в СИЗО «Лефортово» с декабря 2016 года. В «Лаборатории Касперского» арест своего сотрудника подтвердили, пишет «Коммерсантъ».

По сведениям источника газеты, Стоянов проходит по уголовному делу вместе с начальником одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергеем Михайловым, который также находится под арестом.

Стоянов до 2006 года работал в управлении специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление «К»). В «Лабораторию Касперского» он пришел в 2013 году, отмечает «Газета.ру».

Наталья Володина
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