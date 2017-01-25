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25 января 2017
24 января 2017
07:16  25 января 2017 21

Россиянка прописала в двухэтажном доме 9 тыс. мигрантов

Гастарбайтеры. УФМС. Мигранты. Челябинск., мигранты, гастарбайтеры
Женщина умудрилась прописать в заброшенном доме граждан Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана и УкраиныФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Уссурийска (Приморский край) незаконно зарегистрировала более 9 тысяч мигрантов в заброшенном доме. Суд приговорил ее к штрафу в 100 тысяч рублей.

Речь идет о многоквартирном двухэтажном доме на улице Некрасова. Услуги проживания мигрантам она предоставляла по доверенности владельца помещения.

«За 8 месяцев 2015 года злоумышленница осуществила фиктивную постановку на учет 9117 граждан Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Казахстана, КНР, Украины, Молдовы и Белоруссии», — сообщает ГУ МВД России по краю.

Известно, что по месту регистрации мигранты не проживали, а здание и вовсе является заброшенным, пишет «Газета.Ru».

32-летняя женщина признана виновной по ст. 322.3 УК России (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации) и оштрафована на 100 тысяч рублей.

Ранее в Москве для мигрантов разработали методичку о правилах поведения в виде комиксов. 50 тысяч экземпляров с персонажами русских народных сказок планируется раздать до конца января в аэропортах, на вокзалах, в посольствах и на рынках, сообщает «Национальная служба новостей». Помочь процессу адаптации мигрантов в столице должны такие персонажи, как три богатыря, Василиса Премудрая, Снегурочка и Кощей Бессмертный.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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