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25 января 2017
24 января 2017
07:41  25 января 2017 18

«Первый канал» отказался от спортивных новостей

Клипарт. Екатеринбург, Физкультура, гто, спорт, гиря, тяжелая атлетика, вес
В эфире телеканала больше не будет спортивных новостейФото: Александр Константинов © URA.RU

В новостных программах «Первого канала» больше не будут присутствовать спортивные новости. Изменения в эфирную сетку телеканала внесены с начала этой недели. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет «Чемпионат.com».

Новости спорта выходили на «Первом» в 18.00 по московскому времени, а также около полуночи. Журналистов проинформировали о прекращении выпуска спортивных новостей в понедельник.

Кроме этого, на данный момент нет ясности с трансляциями чемпионата мира по биатлону, намеченного на февраль, на которые у «Первого канала» куплены права. Командировки съемочной группы и комментаторов до сих пор не подтверждены, сообщает «Газета.Ru».

В середине декабря телеканал сообщил об отмене сос соей стороны прямой трансляции Кубка. В частности, 16 декабря вместо матча между Россией и Чехией показали передачу «Давай поженимся». На канале это объяснили утратой интереса аудитории к спортивным трансляциям, напоминает «Национальная служба новостей».

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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