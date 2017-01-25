«Первый канал» отказался от спортивных новостей

07:41 25 января 2017 18

В эфире телеканала больше не будет спортивных новостей Фото: Александр Константинов © URA.RU

В новостных программах «Первого канала» больше не будут присутствовать спортивные новости. Изменения в эфирную сетку телеканала внесены с начала этой недели. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет «Чемпионат.com».

Новости спорта выходили на «Первом» в 18.00 по московскому времени, а также около полуночи. Журналистов проинформировали о прекращении выпуска спортивных новостей в понедельник.

Кроме этого, на данный момент нет ясности с трансляциями чемпионата мира по биатлону, намеченного на февраль, на которые у «Первого канала» куплены права. Командировки съемочной группы и комментаторов до сих пор не подтверждены, сообщает «Газета.Ru».

В середине декабря телеканал сообщил об отмене сос соей стороны прямой трансляции Кубка. В частности, 16 декабря вместо матча между Россией и Чехией показали передачу «Давай поженимся». На канале это объяснили утратой интереса аудитории к спортивным трансляциям, напоминает «Национальная служба новостей».