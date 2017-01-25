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25 января 2017
24 января 2017
07:56  25 января 2017 2

Сотрудники ФБР прослушивали российского посла и советника Трампа

Открытая лицензия 10.06.2015. Барак Обама., барак обама
Пока Обама объявлял о новых антироссийских санкциях, ФБР прослушивало советника будущего президента СШАФото: Pixabay

Федеральное бюро расследований (ФБР) прослушивало телефонные переговоры российского посла в США Сергея Кисляка и советника по национальной безопасности Дональда Трампа Майкла Флинна.

В частности, речь идет о беседе, которая состоялась в день объявления Бараком Обамой новых санкций в отношении России в связи с ее «вмешательством» в выборы президента США, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал NBC.

Известно, что ФБР не нашло в их беседе ничего «неподобающего».

Прослушивание разговора не было формальным расследованием или частью более крупного, уточнили в ФБР.

Марина Мотылева
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