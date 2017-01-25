08:42 25 января 2017 6

Тюменка вновь шокировала поклонников Фото: страница в Инстраграм Алены Водонаевой

Тюменская экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева ввергла в шок своих поклонников в соцсетях. Девушка опубликовала короткую видеозапись-гиф, в которой она увлеченно облизывает заднюю часть кота. Запись, судя по геолокации, была сделана в «Мультимедиа арт музее» в Москве.

Девушка опубликовала целую серию снимков из музея, на одном из них — огромная инсталляция в виде пушистой попы кота с длинным хвостом. «Мама, я в музее», — подписала Алена фотографию и добавила хэштег: #ЛизниКиску.

Поклонники звезды пришли в ужас. «Что и кому она там вылизывает? Если это смешно, то у меня нет чувства юмора. Это кошачья попа, что ль? Про весеннее обострение вроде ещё рано говорить. Вкусно? Жесть!»

Правда, некоторые в восторге от очередной выходки Алены. «Прямо все такие правильные тихони собрались, — пишут они. — Не сомневаюсь, по пьяни и не так моросили. Тюмень рулит! Аленка, жги!»

Сама тюменка, как обычно, не стала отвечать своим подписчикам в комментариях.

Вместо этого она опубликовала еще одно фото из музея и написала: «Если я сегодня оскорбила чувства «верующих в зад кота», сделаю-ка я это ещё раз. Вдруг кто недооскорбился! П.С. Теперь я знаю, как выглядит выражение — «без мыла в…».