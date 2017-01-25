08:34 25 января 2017 13

Из-за инцидента запуск ракет с Байконура откладывается на несколько месяцев Фото: Роскосмос

Руководство Роскосмоса приняло решение об отзыве на Воронежский механический завод (ВМЗ) всех двигателей второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М». Поводом для этого стали вскрывшиеся в ходе испытаний технологические проблемы. Отзыв двигателей скажется на сроках запуска ракет с космодрома Байконур.

По словам собеседников «Коммерсанта», речь идет о двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214. Проблема вскрылась некоторое время назад в ходе огневых испытаний одного из двигателей второй ступени. Выяснилось, что при сборке изделия использовались «неликвидные компоненты» — вместо материалов с содержанием драгметаллов применялись менее жаростойкие. В ситуации разбираются сотрудники ФСБ, прокуратуры и СКР. Известно, что по документам, которые подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке.

Планируется, что другое двигателестроительное предприятие, НПО «Энергомаш», проведет аудит и дополнительный технический контроль всех произведенных в Воронеже двигателей.

Проверки скажутся на сроках пусков «Протонов»: первый старт с Байконура, по самым оптимистичным прогнозам, теперь состоится не ранее лета, хотя прежде был запланирован на февраль. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев напоминает, что за перенос сроков пуска предусмотрен штраф в размере нескольких процентов от стоимости самого пуска. Близкие к Роскосмосу источники издания, в свою очередь, утверждают, что гнаться за сроками никто не собирается и будет проведена полная комплексная проверка каждого отдельного изделия.

Ранее генеральный директор Воронежского механического завода Иван Коптев подал в отставку по собственному желанию. Решение было принято в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции, сообщает «Газета.Ru». Временно исполняющим обязанности генерального директора ВМЗ назначен Алексей Уваров, занимавший ранее должность заместителя директора предприятия по производству