09:19 25 января 2017 1

Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон уверена, что ее отец был убит Фото: instagram.com/parisjackson

Дочь легендарного певца Майкла Джексона Пэрис заявила, что ее отец был убит. По ее словам, перед смертью он несколько раз произносил фразу: «Они однажды убьют меня».

В интервью изданию Rolling Stone 18-летняя Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон заявила, что смерть поп-короля была предумышленным убийством и она намерена найти виновных, сообщает телеканал «РЕН ТВ». «Это звучит как теория заговора или как полная несуразица, но настоящие фанаты и все члены семьи знают это», — рассказала дочь Майкла Джексона.

Кто может быть убийцей певца, девушка уточнять не стала.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в Лос-Анджелесе. Официальная причина смерти — передозировка лекарственными препаратами. У певца остались трое детей: два сына — Принс Майкл Джексон и Принс Майкл Джексон Второй, а также дочь Пэрис.