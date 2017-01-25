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25 января 2017
24 января 2017
09:19  25 января 2017 1

Майкла Джексона убили. В этом убеждена его семья

Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон уверена, что ее отец был убитФото: instagram.com/parisjackson

Дочь легендарного певца Майкла Джексона Пэрис заявила, что ее отец был убит. По ее словам, перед смертью он несколько раз произносил фразу: «Они однажды убьют меня».

В интервью изданию Rolling Stone 18-летняя Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон заявила, что смерть поп-короля была предумышленным убийством и она намерена найти виновных, сообщает телеканал «РЕН ТВ». «Это звучит как теория заговора или как полная несуразица, но настоящие фанаты и все члены семьи знают это», — рассказала дочь Майкла Джексона.

Кто может быть убийцей певца, девушка уточнять не стала.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в Лос-Анджелесе. Официальная причина смерти — передозировка лекарственными препаратами. У певца остались трое детей: два сына — Принс Майкл Джексон и Принс Майкл Джексон Второй, а также дочь Пэрис.

Нина Калинина
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