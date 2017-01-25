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25 января 2017
24 января 2017
09:27  25 января 2017 33

В США подан многомиллионный иск против Сбербанка и Германа Грефа

Герман Греф в УрФУ. Екатеринбург, греф герман
Герман выступает ответчиком по делу о "рейдерском захвате"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Соединенных Штатах подан иск по делу о «рейдерском захвате» предприятия по добыче щебня «Павловскгранит», истцы требуют возмещения ущерба в размере 750 млн долларов. Среди ответчиков — Сбербанк и его председатель правления Герман Греф.

Согласно документам суда, которые оказались в распоряжении РИА «Новости», иск подан против 22 физических и юридических лиц, включая «Промсвязьбанк», Сбербанк и Германа Грефа. В деле также фигурируют совладелец Национальной нерудной компании Юрий Жуков, «Сбербанк капитал» и его гендиректор Ашот Хачатурянц, «НЭО Центр» и его руководитель Олег Греф. Среди предполагаемых соучастников назван сын генпрокурора РФ Юрия Чайки Артем.

Заявление подано от имени держателей контрольного пакета акций одного из крупнейших производителей гранита в Европе, ОАО «Павловскгранит» Сергея Пойманова и Ирины Подгорной. Предприятие кредитовалось в Сбербанке и не сумело погасить долги. Пойманов пытался оспорить это в российских судах, но в итоге переуступил свои требования юридической фирме PPF Management, которая и подала иск.

Утверждается, что ответчики по делу хотели уничтожить компанию как конкурента на рынке и завладеть ее активами. «Банк, которым пользовались акционеры, и крупнейший их конкурент вместе хотели воспользоваться спадом рынка и вмешаться в переговоры, которые Пойманов вел о рефинансировании кредита», — говорится в исковом заявлении.

Отмечается, что ответчики сознательно «загнали Пойманова в ловушку», чтобы компания оказалась в руках конкурента. Утверждается, что ответчик Юрий Жуков при участии и защите со стороны Германа Грефа «организовал сговор, осуществленный ответчиками и другими компаниями под его прямым и непрямым контролем».

Первоначальное судебное заседание по делу назначено на 20 апреля текущего года.

Марина Мотылева
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