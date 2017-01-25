09:52 25 января 2017 5

Арест Алексея Улюкаева не убедил правозащитников в намерении власти бороться с коррупцией в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Индексе восприятия коррупции Россия по-прежнему остается в хвосте, занимая 131-е место, между Ираном и Украиной. Составители рейтинга — Transparency International — говорят о том, что даже громкие аресты министра и ряда силовиков не изменили ситуации. Для позитивных перемен в стране необходимо заставить работать законы, признать верховенство права и проводить честные выборы.

Международная организация Transparency International оценивала по итогам прошлого года 176 стран, Россия по нескольким категориям оценок получила лишь 29 баллов из 100 возможных. Наибольшее количество — 90 баллов — оказалось у Дании и Новой Зеландии, наименьшее — у Южного Судана (11 баллов) и Сомали (10 баллов), приводит данные рейтинга РБК.

Как отмечают исследователи, положение России фактически не изменилось: в 2015 году страна получила те же 29 баллов. Transparency International отмечает, что Россия выполнила десять из 21 рекомендации группы государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO), оставшиеся 11 были выполнены частично. Правозащитники также отметили, что в российском законодательстве наблюдаются некоторые улучшения (принят закон о черном списке людей, уволенных с государственных должностей и из правоохранительных органов за коррупционные нарушения), но системно практика почти не меняется.

Они также отмечают, что аресты главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, полковника МВД Дмитрия Захарченко и ряда начальников в Следственном комитете РФ не сказались на восприятии коррупции в России, так как не являются настоящей борьбой с коррупцией. Как отметил вице-президент международного движения Transparency International Елена Панфилова, «на самом деле довольные посетители стреляют в тире из заранее заготовленного ружья по уточкам, которые хозяин заботливо расставил по полочкам».

Правозащитники отмечают, что настоящая борьба с коррупцией будет вестись в России только в том случае, если власти примут закон о лоббизме, будут проходить прозрачные, честные выборы, когда правоохранительные органы начнут добросовестно реагировать на общественные и журналистские расследования. Отдельным пунктом они прописали независимость от власти судебной системы. По мнению представителей Transparency International, необходимо обеспечить выборность председателей судов и случайное распределение дел между судьями в рамках их специализации. Кроме того, суды должны вести хозяйственную деятельность, которая не будет зависеть от исполнительной власти и от администрации президента.